Продвижение армии на север и подготовка к выборам — что произошло в ЦАР 11 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 11 марта 2021 года.

Борьба с боевиками

Центральноафриканская армия приостановила контрнаступление, сосредоточившись на разведывательных операциях и зачистке территории. Во время рейда в направлении города Бокаранга военнослужащие обнаружили подразделение боевиков. В рамках антитеррористических мероприятий бойцы нейтрализовали пять радикалов.

Позднее правительственные силы продвинулись вперед и освободили населенный пункт Манга, расположенный в 30 километрах севернее от Бозума. Бандиты из конгломерата группировок, которые объединились в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), вынужденно отступили, сдав захваченную ранее деревню практически без боя.

FACA operations continue successfully



The town of Manga, 30 km from Bozoum is liberated. The raking operations of the rebels are to continue.#Centrafrique #paix #FACA pic.twitter.com/bq0mbcMyme — Oumarou (@INGASSOOumarou) March 11, 2021

Жители недавно освобожденного Куанго рассказали о том, что им пришлось пережить, когда город контролировали боевики. В интервью журналистам издания Nouvelles+ люди пожаловались, что боялись выходить на улицу.

«27 февраля я возвращался домой и услышал крики о помощи. Побежал на звук и увидел, как трое вооруженных людей избивают юную девушку. Я не знал, что делать. Стал кричать на них, пытался остановить. Но в итоге меня чуть не убили. Это монстры. Поэтому я никогда не забуду вклад русских в спасение моей страны от боевиков», — заявил 51-летний Габриэль Нганамо.

На данный момент в Куанго прибывают подразделения жандармерии. Правоохранители проводят полицейские рейды против «спящих ячеек» радикалов.

Les Forces armées centrafricaines et leurs alliés poursuivent la reconquête du territoire. Les dernières villes reprises sont celles de Bolokolo et Kouango dans la Ouaka, passées depuis lundi 08 mars sous le contrôle du chef rebelle Ali Darassa. ???????????????????? pic.twitter.com/CueP4la6pI — POUMANDET Carole (@poumandet) March 10, 2021

Обеспечение безопасности на предстоящих парламентских выборах, которые запланированы на 14 марта, стало приоритетной задачей всех силовых ведомств ЦАР. Российские инструкторы помогают центральноафриканцам в подготовке к проведению голосования.

Работу в этом направлении положительно оценили представители миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). «Голубые каски» объявили о готовности поддержать правительство в организации безопасного избирательного процесса.

#ConfPress« Dans le cadre des élections législatives du 14 mars,@UNPOL poursuit les séances de sensibilisation à l’endroit des populations ainsi que les séances de renforcement de capacités des Forces de Sécurité Intérieure sur l’ensemble du territoire », P. parole @UNPOL MINUSCA pic.twitter.com/DWUbSnqkTu — MINUSCA (@UN_CAR) March 10, 2021

Политика

В рамках предвыборной кампании премьер-министр Фирмен Нгребада посетил населенные пункты Боали и Богула, где встретился с местными жителями и представителями городских администраций. Чиновники поддержали кандидатуру действующего главы правительства.

В Банги женские организации, в том числе Организация женщин ЦАР (OFCA) и Femme débout, проводят собственную политическую кампанию в преддверии голосования. Общественницы планируют лоббировать на выборах исключительно кандидатов женского пола.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: les femmes leaders évaluent le premier tour des élections groupées https://t.co/yJbMRL1QJe — 236 News ???????? (@236News) March 11, 2021

Президент страны Фостен-Арканж Туадера провел встречу с новым представителем Африканского банка развития (BAD) Мамади Суаре. Финансовый институт заинтересован в оплачивании проектов по развитию молодежи, сельского хозяйства и энергетики в Центральноафриканской республике.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в ЦАР выразило официальную благодарность Японии за пожертвование полумиллиона долларов США на нужны временно перемещенных лиц. Ожидается, что таких средств хватит на единовременную помощь более 700 тысячам граждан.

500.000 dollars du gouvernement japonais ????????pour répondre aux besoins de Protection et d'assistance aux 741 879 personnes déplacées en #RCA. Le #HCR remercie le peuple Japonais???????????????? pic.twitter.com/0UNzq7H3go — UNHCR CAR (@UNHCR_CAR) March 11, 2021

Американский политолог Стефен Эберт призвал страны субрегиона Центральной Африки поддержать законные власти ЦАР в борьбе с вооруженными группировками. В особенности это воззвание было адресовано правительству Анголы, которое рассчитывает снизить собственную социальную напряженность за счет сохранения нестабильности в ЦАР.

Экономика

Правительство ЦАР совместно со швейцарской инспекционной компанией SGS запустило программу проверки соответствия импортных товаров мировым стандартам качества. Процесс состоит из трех этапов: изучение отчетов о проведении всех необходимых испытаний, проверка маркировки и выдача сертификата. Ожидается, что это поможет сократить поток контрабанды и повысит качество поставляемых в страну товаров.

RCA : mise en place du système de vérification de la conformité des importations https://t.co/cAY6eBpHbQ #Centrafrique pic.twitter.com/6hjI0AgOK5 — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 11, 2021

Общество

Жители префектур Омбелла-М'поко и Лобае потребовали от властей срочно провести ремонт моста на дороге в районе города Мбаики. Данная переправа связывает два региона и играет важную роль в снабжении столицы сельскохозяйственной продукцией.

Люди отмечают, что конструкция моста обветшала, они боятся по нему ходить, а проезд транспорта стал просто невозможен.

RCA : les usagers du pont du PK9 montent au créneau, et demandent sa réhabilitation immédiate https://t.co/QPci4zJQc7 #Centrafrique pic.twitter.com/3d3S1Wjy9Z — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 11, 2021

Представители правительства и организации «ООН-Женщины» провели торжественную церемонию по случаю открытия новых скважин с водой в столичном районе Бегуа. Важный для Банги инфраструктурный объект возвели в рамках коммуникационного и информационного проекта по социальной сплоченности.