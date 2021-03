Продвижение армии на север и подготовка к выборам — что произошло в ЦАР 11 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 11 марта 2021 года.

Центральноафриканская армия приостановила контрнаступление, сосредоточившись на разведывательных операциях и зачистке территории. Во время рейда в направлении города Бокаранга военнослужащие обнаружили подразделение боевиков. В рамках антитеррористических мероприятий бойцы нейтрализовали пять радикалов.

Позднее правительственные силы продвинулись вперед и освободили населенный пункт Манга, расположенный в 30 километрах севернее от Бозума. Бандиты из конгломерата группировок, которые объединились в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), вынужденно отступили, сдав захваченную ранее деревню практически без боя.

FACA operations continue successfully



The town of Manga, 30 km from Bozoum is liberated. The raking operations of the rebels are to continue.#Centrafrique #paix #FACA pic.twitter.com/bq0mbcMyme