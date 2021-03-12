Центробанк лишил лицензии КБ «ССтБ»

Москва, 12 марта. Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у Коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса». Текст приказа размещен на сайте регулятора.

«ССтБ» по величине активов занимал 352 место в банковской системе РФ. Центробанк принял решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Причиной послужило нарушение «ССтБ» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев регулятор не раз применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. «ССтБ» также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, «ССтБ» был уличен в обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино. ЦБ назначил в банк временную администрацию для работы до момента, пока не появится конкурсный управляющий либо ликвидатор. В связи с этим полномочия администрации «ССтБ» приостановлены в соответствии с законодательством РФ.

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский ранее объяснил, почему у некоторых клиентов банков на кредитных картах появляются «лишние» суммы долга. По его словам, этом происходит в случаях, когда кредитная организация меняет условия обслуживания клиентов.