Пандемия привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни россиян на два года

Москва, 12 марта. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года. Изменение показателя произошло на фоне пандемии.

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 71,1 года. В 2019 году этот показатель находился на отметке в 73,3 года.

Ранее российский доктор Александр Мясников рассказал о причинах избыточной смерти во время пандемии. Усилия медиков направлены на работу с коронавирусными пациентами и некоторые люди могут не получить своевременную помощь, пояснил эксперт.