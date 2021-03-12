Доллар и евро растут на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 12 марта. Биржевые курсы доллара и евро демонстрируют рост на открытии торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость доллара в начале дня составила 73,37 рубля. Американская валюта по сравнению с уровнем на момент окончания предыдущей сессии подорожала на 4 копейки. Курс евро вырос на 9 копеек, до 87,93 рубля.

Накануне цена майских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent выросла на 1,83%, достигнув отметки в 69,14 доллара за баррель. Позитивным сигналом для рынка стала публикация мартовского отчета ОПЕК. Стоимость WTI выросла до 65,59 доллара за баррель (+1,82%).

При нынешних котировках нефти доллар должен стоить дешевле, однако денежная единица США продолжает балансировать в диапазоне 72-75 рублей. Экономист Александр Разуваев ранее в беседе с ФАН назвал три причины, почему курс американской валюты долгое время не опускается ниже 70 рублей.