«Я нашла себе занятие»: Самойлова устроила шопинг, пока дети у бабушки

Москва, 12 марта. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, родившая ему четырех детей, на время, пока малыши уехали в гости к бабушке, отправилась на шопинг, пишет Teleprogramma.pro.

Самому младшему из детей Самойловой и Джигана Давиду всего один годик. Многодетная мама успевает не только заниматься воспитанием малышей, но и следить за бизнесом, а также активно занимается своими блогами.

В доме у многодетной семьи всегда весело, но в этот раз царила тишина.

«Половина детей уехала к бабе с дедом на дачу, у меня столько времени свободного не было года два минимум», — поделилась многодетная мать.

Долго скучать Самойловой не пришлось. Она быстро собралась с мыслями и отправилась по магазинам.

«Я нашла себе занятие — я поехала по магазинам! Как платье? Берем?» — спросила девушка у подписчиков.

В марте прошлого года Самойлова объявила о решении развестись со своим супругом — Джиганом. Девушка отмечала, что это напрямую связано с изменами Джигана и его психическим состоянием. Накануне такого решения рэпер сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Позднее его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел полный курс лечения от наркозависимости. Уже в июне 2020 года Самойлова изменила свое решение. Супруги помирились и блогерша отказалась от исковых требований.

Ранее Оксана Самойлова честно рассказала, что ее смущает в материнстве. В первую очередь она жаловалась на нехватку сна и на то, что забывает обо всем, когда находится с малышами.

В январе этого года подписчики жестко раскритиковали Самойлову за фото в восточном наряде. Ей грубо посоветовали прикрыться и наряжаться так лишь в спальне для мужа.

ФАН ранее писал о самом неудачном платье девушки.