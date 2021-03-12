ЕС отказывается от вакцины AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Путин примет участие в ПМЭФ-2021 Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме лично и в формате онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Организация мероприятия мирового масштаба будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока вопрос о проведении традиционной встречи главы государства с бизнесом тоже остается открытым. Напомним, в этом году форум пройдет в северной столице со 2 по 5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса.

Евросоюз согласовал новые санкции против РФ Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц ряда стран. В черный список за мифическое нарушение прав человека попали граждане России, Китая и Ливии. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

В ЕС приостановили использование AstraZeneca Эксперты Всемирной организации здравоохранения обеспокоены отказом от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Власти сразу нескольких государств европейской семьи оградили свое население от прививок препаратом британо-шведской компании. Причиной стали сообщения о случаях образования тромбов после инъекций. Доходило и до летальных исходов. Свое «нет» AstraZeneca уже сказали Дания и Норвегия, Италия и Австрия. Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Список «отказников» с каждым днем расширяется. В целом неблагонадежная партия вакцины общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза.