Попова заявила о возможности передачи нового типа птичьего гриппа между людьми

Москва, 12 марта. Новый тип вируса птичьего гриппа, случаи заболевания которым выявили в России в феврале, может мутировать и передаваться между людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, соответствующий прогноз может случиться с достаточно высокой степенью вероятности. Попова отметила, что проблему удалось заметить заранее, в связи с чем есть время подготовиться к такому сценарию развития ситуации.

«Если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Попова добавила, что выявление нового типа птичьего гриппа у людей стало «открытием мирового уровня».

Темпы распространения птичьего гриппа в России ранее оценила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По словам специалистов ВОЗ, риск возникновения крупной эпидемии находится на низком уровне.