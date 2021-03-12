«Крид 3» станет режиссерским дебютом для Майла Б. Джордана

Лос-Анджелес, 12 марта. Голливудский актер Майкл Б. Джоржан в грядущем триквеле «Крида» будет не только исполнителем главной роли, но и режиссером.

Компания Metro-Goldwyn-Mayer сообщила, что Джордан снимется в третьей части фильма «Крид» и станет режиссером картины. Ожидается, что история о боксере выйдет в кинотеатры на День благодарения, то есть, 23 ноября 2022 года. В заявлении говорится, что Тесса Томпсон и Фелиция Рашад вернутся к своим ролям. Об этом сообщает издание Variety.

«Режиссура всегда была стремлением, но время должно было быть правильным. «Кредо III’ — это тот момент в моей жизни, когда я стал более уверенным в том, кто я есть, держа управление в своей собственной истории, взрослея лично, профессионально и учась у таких великих людей, как Райан Куглер, совсем недавно Дензел Вашингтон и других высокопоставленных режиссеров, которых я уважаю», — говорится в заявлении Джордана.

Он добавил, что франшиза «Крид» глубоко личная для него. Он с нетерпением ждет возможности поделиться новой главой истории Адониса Крида.

Ранее режиссер «Черной пантеры» рассказал о съемках сиквела без актера Чедвика Боузмана.