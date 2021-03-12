Банк России отозвал лицензию у «Форбанка»

Москва, 12 марта. Московский «Форбанк» лишился лицензии. Это следует из приказа Банка России от 12 марта 2021 года.

«Форбанк» теперь не может осуществлять банковские операции, поскольку ранее нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом ЦБ неоднократно требовал от организации адекватно оценить риски и отразить в отчетности свое реальное финансовое положение.

На днях Банк России сообщил о рекордном количестве выданных банковских карт в 2020 году. Россиянам было выдано более 19 млн расчетных и кредитных карт.