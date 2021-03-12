Петербурженка снимала порнофильмы с участием десятилетней дочери

Санкт-Петербург, 12 марта. Петербурженку привлекут к уголовной ответственности за оборот детской порнографии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Красносельскому району.

СК РФ возбудил уголовное дело против 36-летней кассирши из Петербурга, которой вменяют обвинения по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) и статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних).

По версии следствия, женщина осуществляла интимную фотосъемку десятилетней дочери. В настоящий момент подозреваемая задержана. Женщину поместили в изолятор временного содержания. По делу назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что полицейские Приморского района задержали мужчину, подозреваемого в избиении битой своего знакомого.