Роскачество предупредило о росте числа троянов в мобильных банках

Москва, 12 марта. Роскачество предупредило о колоссальном росте активности банковских троянов, нацеленных на хищение средств россиян через мобильный банк.

В 2020 году обнаружено свыше 156 тыс. подобных вирусов, что на 100% больше чем в 2019 году. Жертвами банковских троянов в абсолютном большинстве случаев становились владельцы смартфонов на ОС Android.

Чаще всего подобные программы загружают сами пользователи, так как принимают их за полезные приложения. Кроме того, вирус может оказаться на устройстве благодаря сообщениям в мессенджерах с вредоносной ссылкой, фишинговым СМС или электронным письмам с вредоносным вложением, сообщает со ссылкой на Роскачество газета «Известия».

Ранее замглавы Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев заявил, что электронная почта стала самым опасным источником киберугроз для россиян, через нее пользователи все чаще получают письма с вредоносным ПО. Почтовые рассылки чаще всего распространяют программы-шпионы, бэкдоры и загрузчики опасного ПО, в том числе вирусы-шифровальщики и банковские трояны.