Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 61

ФАН представляет 61-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: Соединенные Штаты обвинили Россию в дезинформации о вакцинах Moderna и Pfizer, министр спорта России подал в отставку, доступ к госуслугам закроют для отказавшихся сдать биометрические данные. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Наступил исторический момент. Издание «Эхо Москвы» (56 текстов антироссийской направленности) внезапно вырвало первое место у «МБХ медиа» (54 текста). Связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским СМИ опустилось на вторую строчку. Впервые за много недель. Король умер. Да здравствует король! Третье место вторую неделю подряд удерживает «Новая газета» (49 текстов).

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Информационная война

Газета The Times утверждает, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса. По информации СМИ, в основном это происходит в странах, куда планируются продажи российской вакцины.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Штаты идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством разведывательных служб РФ и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. При этом в Госдепе не назвали эти онлайн-платформы, а также не привели каких-либо реальных доказательств.

Этот вброс активно распространяли антироссийские СМИ, в том числе «Полит.ру», «Фонтанка», «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и «МБХ медиа».

В своем заявлении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампании против любой из вакцин от коронавируса.

«Наша вакцина весьма эффективна. Но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого. И Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин. Наоборот, между прочим, это Российская Федерация сейчас вовлечена в сотрудничество с другими компаниями, производящими вакцину — с тем, чтобы сделать более эффективный препарат. Поэтому все эти заявления абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. Мы очень сожалеем в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез», — сообщил Песков.

Отставка Матыцина

В социальных сетях прошла информация, что министр спорта Олег Матыцин подал в отставку. Это информацию подхватили и СМИ. Причем связывают это с коррупционными скандалами в других ведомствах.

Однако пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков опроверг эту информацию.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил он.

В Минспорта также опровергли эту информацию.

Сбор биометрических данных

Как утверждает «Коммерсантъ», правительство планирует закрыть удаленный доступ к некоторым госуслугам россиянам, которые не предоставили свои биометрические данные. Не сдавшие вынуждены будут получать их якобы не удаленно, как сейчас, а лично. Присоединившиеся к проекту получат более легкий доступ к финансовым услугам, в частности кредитам.

«Эхо Москвы» при этом и вовсе приводит мнение, что подобные действия — новая попытка власти контролировать граждан.

В Минцифры заявили, что наличие или отсутствие биометрии не влияет на получение гражданами доступа к госуслугам в электронном виде, поскольку используется как дополнительный фактор аутентификации.

«Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации по связке «логин и пароль». Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам», — заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на информационную повестку по всей планете. И борьба за бюджеты на вакцинацию и лечение, а также за сопутствующее им геополитическое влияние приобрела всемирный размах. Россия в этом ракурсе выглядит совсем не той страной, которую привыкла изображать западная пропаганда.

«На данный момент более 30 стран уже подписали соглашения о поставках либо производстве российской вакцины «Спутник V». Даже ряд государств Евросоюза, которые в Вашингтоне и даже Лондоне не иначе как сателлитами видеть не желают, — Италия, Словакия и Венгрия — самостоятельно заказал российскую вакцину. Все это не может не тревожить западных производителей вакцин, а также элиты и спецслужбы, которые не желают распространения российского влияния и, наоборот, борются за ее демонизацию», — пояснил Сергей Простаков.

Именно поэтому, считает эксперт, продолжаются попытки дискредитации российской вакцины и России любыми способами. Обвинения в дезинформации о западных вакцинах сами являются типичной дезинформацией. Она призвана хоть как-то оправдать объективный негативный фон вокруг западных вакцин и очернить российскую продукцию под сколь угодно нелепыми предлогами.

«На фоне вполне понятной тревожности населения из-за продолжающейся пандемии легче распространяются и не связанные напрямую с ней фейки. Это можно сказать и о сборе биометрических данных, который ряд изданий поспешил объявить в скором времени чуть ли не принудительным. Тема контроля над личными данными, биометрией и личной жизнью — достаточно чувствительная. Поэтому слухи об этой сфере являются опасными и могут создать серьезную негативную информационную волну», — добавил Сергей Простаков.

По его мнению, фейк о смене министра спорта России является типичным не только для борьбы каких-то групп за посты, влияние и финансирование. Перед Олимпиадой в Токио российский спорт снова проверяется на прочность различными методами, зачастую очень грязными.

«Нападки в адрес российских спортивных функционеров и спортсменов продолжаются. Это лучше всего показывает, что спорт вне политики остается лишь в лозунгах и речах, но не в делах. Причем по инициативе прежде всего западной стороны. Можно долго гадать об источниках фейка об отставке Матыцина, но ясно то, что российский спорт должен быть огражден от подобных информационных атак», — заключил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь считает, что общество традиционно остро реагирует на любые новости, связанные со сбором биометрических данных. При всем удобстве этих технологий они не могут не нести скрытую угрозу. Естественно, что эти страхи материализуются в комментариях неназванных источников и на страницах СМИ — такой информации обеспечено пристальное внимание аудитории.

«Как мы видим, официальные представители Минцифры в очередной раз гарантируют, что сбор биометрических данных будет исключительно добровольным и никаких стимулов применять не планируется — все зависит исключительно от личного выбора. Впрочем, можно не сомневаться, что эта тема по-прежнему будет порождать слухи и фейки — все же это новые, незнакомые большинству технологии, социальные последствия применения которых довольно серьезны», — уверен Юрий Голубь.

У Минспорта России, по словам эксперта, за последние годы появилась репутация коррупционного ведомства — как из-за международных, так и из-за внутренних скандалов. Этот имидж во многом создан искусственно, российский спорт стал жертвой чисто политических конфликтов.

«Тем не менее новую репутацию руководству ведомства придется зарабатывать еще долго, доказывая свою эффективность спортивными успехами. Пока же обсуждения любых кадровых перестановок — особенно если речь идет о высшем министерском посте — неизбежно порождают предчувствия новых коррупционных разоблачений. В случае недобросовестной проверки информации эти слухи просачиваются в СМИ», — добавил Юрий Голубь.

По его мнению, индустрия по нагнетанию русофобии ничего так не боится, как растущих симпатий к России. Эффективность вакцины «Спутник V» работает на нашу страну, завоевывает миллионы друзей во всем мире.

«На этом фоне, похоже, у СМИ и официальных лиц США, Великобритании и других наших геополитических конкурентов возникает истерика. Еще бы — не получается выиграть честную конкуренцию препаратов, не дает результатов и ежедневная информационная война, развязанная против российской вакцины. Остается прибегнуть к простым административным методам — применять санкции против российских СМИ, освещающих эту актуальную тему», — рассказал Юрий Голубь.

Тем не менее, заметил эксперт, вопрос о массовой вакцинации — это не забота о правах ЛГБТ, даже не чисто экономические проекты в сфере энергетики. Это тема, которая касается здоровья и жизни миллионов людей — миллионов избирателей. Поэтому политизация здесь работает плохо. Мы это видим — «Спутник V» регистрируют все новые страны.