Режиссер «Черной пантеры» рассказал о съемках сиквела без Боузмана

Лос-Анджелес, 12 марта. Режиссер фильма «Черная пантера» Райан Куглер заявил, что съемки второй части без Чедвика Боузмана — самое сложное, что он делал в своей жизни.

Райан сообщил о старте съемок продолжения супергероики о Черной пантере, которые пройдут без Чедвика Боузмана, поскольку главная звезда франшизы скончался от рака в августе 2020 года. Он назвал съемочный процесс самым трудным, что ему приходилось делать в его профессиональной жизни. Об этом сообщает портал ET Canada.

«Я пытаюсь найти баланс между работой и личной жизнью. Но я еще не достиг этого. Это, без сомнения, самая трудная вещь, которую мне приходилось делать в моей профессиональной жизни», — заявил Райан во время выступления на подкасте Джемеле Хилла.

Куглер признался, что все еще скорбит о потере своего друга и коллеги, но так же, как и те, кто умер в Ваканде, режиссер видит в Боузмане своего предка, которого он имел честь знать.

«Мне невероятно грустно было терять его, но я также невероятно мотивирован тем, что проводил с ним время. Ты всю жизнь только и слышишь о таких людях, как он. Я был рядом с этим человеком, которого можно считать предком. Это такая невероятная привилегия, которая наполняет вас так же сильно, как и выбивает из колеи», — добавил Куглер.

Напомним, «Черная пантера 2» — это продолжение супергеройского фильма о персонаже из киновселенной Marvel. Главную роль в нем играл Чедвик Боузман. Несмотря на его кончину, продюсеры приняли решение продолжить франшизу. При этом персонажа не будет исполнять другой актер, его не будут воссоздавать с помощью компьютерных технологий. Согласно слухам, по сюжету титул Черной пантеры перейдет к другому персонажу, но кто сыграет главную роль в сиквеле — пока неизвестно.

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