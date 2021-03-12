Американский журналист унизил ВС США критикой формы беременных служащих

Вашингтон, 12 марта. Разгорелся спор между Пентагоном и телеведущим Такером Карлсоном, возмутившимся беременными женщинами в рядах вооруженных сил США.

Карлсон выразил недовольство созданием специальной формы для беременных в Пентагоне, так как это делает военных США более женственными. Об это он заявил в своей программе на телеканале Fox News.

«Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США», — сказал телеведущий.

На это ответил представитель Пентагона Джон Кирби, отметив, что такие слова оскорбляют все вооруженные силы США. Он также подчеркнул, что ВС не намерены прислушиваться к советам телеведущего по личному составу.

Источником финансирования создателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска изначально является Пентагон, уверен военный политолог Константин Сивков. Минобороны США, работая в тесной связке с известнейшим миллиардером Илоном Маском, может заполучить полный доступ к технологиям, ранее доступные лишь государствам, и передать их в руки частных компаний.