Названы преимущества российских «Мистралей» перед БДК

Москва, 12 марта. Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые строятся в Керчи и станут аналогами французских «Мистралей», смогут принять на борт тысячу морских пехотинцев.

«На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров», — цитирует источник в судостроительной отрасли РИА Новости.

Строящиеся в Калининграде большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 смогут вместить не более 300 морских пехотинцев.

Два вертолетоносца передадут ВМФ России в 2026 и 2027 годах. Выпуск большего числа таких кораблей не планируется, уточнил источник агентства. Аналоги французских «Мистрале» станут первыми в России кораблями данного класса.

Ранее китайские обозреватели высоко оценили российский проект «Варан». Авторы отметили, что Россия приступила к созданию не просто авианосца, а внушительной универсальной морской платформы.