Юлия Ковальчук похвасталась белоснежной улыбкой на новом фото

Москва, 12 марта. Популярная певица Юлия Ковальчук сделала солнечное селфи для своих поклонников и поразила их своей белоснежной улыбкой.

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram весенний кадр. На нем артистка позирует в пальто и ярком клетчатом платке. Украсила свой образ Ковальчук солнцезащитными очками.

Хорошее настроение певицы передавала ее улыбка — звезда хвасталась всеми своими зубами, демонстрируя их белизну.

«Судя по этому селфи, я начинаю претендовать на рекламу зубной пасты», — написала 38-летняя поп-исполнительница на своей странице.

Поклонники предположили, что звезда может рекламировать не только зубную пасту, но и сеть стоматологических клиник. У некоторых всплыл вариант рекламы британского бренда Burberry (именно эту марку артистка выбрала для шарфа).

«Или Burberry»; «Стоматологические клиники тоже можно»; «Белоснежная улыбка! Вы просто красавица!»; «Белоснежная улыбка!» — пишут интернет-пользователи в комментариях под фото.

Супруга певца Алексея Чумакова регулярно радует поклонников свежими кадрами из жизни. Она делится не только лучезарными снимками, но и весьма откровенными фотографиями, демонстрируя все прелести своей фигуры.