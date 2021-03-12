Юлия Ковальчук похвасталась белоснежной улыбкой на новом фото

Москва, 12 марта. Популярная певица Юлия Ковальчук сделала солнечное селфи для своих поклонников и поразила их своей белоснежной улыбкой.
Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram весенний кадр. На нем артистка позирует в пальто и ярком клетчатом платке. Украсила свой образ Ковальчук солнцезащитными очками.
Хорошее настроение певицы передавала ее улыбка — звезда хвасталась всеми своими зубами, демонстрируя их белизну.
«Судя по этому селфи, я начинаю претендовать на рекламу зубной пасты», — написала 38-летняя поп-исполнительница на своей странице.
Поклонники предположили, что звезда может рекламировать не только зубную пасту, но и сеть стоматологических клиник. У некоторых всплыл вариант рекламы британского бренда Burberry (именно эту марку артистка выбрала для шарфа).
«Или Burberry»;
«Стоматологические клиники тоже можно»;
«Белоснежная улыбка! Вы просто красавица!»;
«Белоснежная улыбка!» — пишут интернет-пользователи в комментариях под фото.
Супруга певца Алексея Чумакова регулярно радует поклонников свежими кадрами из жизни. Она делится не только лучезарными снимками, но и весьма откровенными фотографиями, демонстрируя все прелести своей фигуры.