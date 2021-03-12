Аналитики назвали сферы, в которых больше всего россиян хотят сменить работу

Москва, 12 марта. Более половины заявили о готовности поменять работу.

Около 63% опрошенных жителей России готовы сменить место работы. Больше всего готовы к переменам представители сферы охраны (69%) и сотрудники в области торговли (68%) и та же доля пришлась на сферу транспорта. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В сфере строительства 64% респондентов заявили о недовольстве своей работой. В ресторанном бизнесе и промпроизводстве об этом заявили по 62% россиян. Если говорить о финансовой сфере, оттуда готовы уйти 57%, а в медицине 55%. В сфере образования своей работой недовольны 53% участников опроса, а в маркетинге и рекламе — 52%. Меньше готовы уходить в IT-направлении — 50% опрошенных.

Более четверти работающих россиян рассказали о сокращении зарплаты после перевода на удаленный режим. Среди 1546 сотрудников и руководителей МСБ было проведено исследование. Согласно результатам опроса, 27,9% работников российских компаний заявили об уменьшении зарплаты с момента перехода на удаленку. Однако 15% заявили о росте заработной платы, а 57,1% отметили, что удаленка никак не повлияла на оплату труда.