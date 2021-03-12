Николь Шерзингер продемонстрировала свое провокационное платье

Нью-Йорк, 12 марта. Звезда группы Pussycat Dolls вернулась на экраны в качестве жюри и решила сразу о себе заявить ярким и открытым нарядом.

Николь Шерзингер выглядела словно сверкающая принцесса, когда она позировала в блестящем платье на музыкальном «Маска» от телеканала Fox. Звезда Pussycat Dolls вернулась в качестве жюри и удивила всех участников и зрителей тем, что выглядела как королевская особа в сверкающем платье с разрезом на бедрах. Об этом рассказывает Mirror.

42-летняя девушка показала свои лучшие модельные позы, чтобы продемонстрировать украшенное стразами платье. Оно также отличался сексуальным разрезом поперек груди. Дополнили образ блестящие туфли на платформе.

«Пытаюсь играть спокойно и хладнокровно, но внутренне так ... чертовски. С нетерпением жду премьеры нового сезона», — подписала Николь она свой пост в Instagram.

Помимо Шерзингер, на шоу «Маска» в качестве жюри выступают Робин Тик, Кен Жонг и Дженни Маккарти. До начала съемок певица проводила время со своим парнем Томом Эвансом. Пара познакомилась в 2019 году на шоу «Х-Фактор: знаменитости», где она была жюри, а он — конкурсантом.

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