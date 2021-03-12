Ушел из жизни гендиректор Сибирского химического комбината Сергей Точилин

Томск, 12 марта. На 66-м году жизни скончался Сергей Точилин, заместитель губернатора Томской области по особо важным проектам, директор АО «Сибирский химический комбинат».

Трагическую весть опубликовали на сайте Сибирского химкомбината. Сергей Борисович скончался в пятницу, 12 марта. Известно, что последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Точилин окончил Томский политехнический институт по специальности «Машины и аппараты химических производств», а после работал на Сибирском химическом комбинате мастером-механиком. Спустя годы он занял пост директора Ремонтно-механического завода.

В 2005 году Сергей испытал себя в администрации ЗАТО Северск Томской области. Спустя два года стал заместителем губернатора области. С 2012 года возглавлял АО «СХК».

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