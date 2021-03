Microsoft сегодня добавит в библиотеку 20 игр Bethesda для ПК и Xbox

Москва, 12 марта. Компания Microsoft сегодня представила список игр издательства Bethesda , которые появятся в каталоге Xbox Game Pass для ПК и консолей Xbox сегодня, 12 марта.

Microsoft на днях объявила об удачном завершении переговоров с Bethesda Softworks и приобретении ее материнской компании ZeniMax Media. Купившие подписку на Xbox Game Pass игроки уже сегодня смогут насладиться 20 играми Bethesda Softworks.

В список входят проекты, которые как уже до этого были замечены в каталоге или есть в нем сейчас (но лишь для консолей. — Прим. ФАН), так и абсолютно новые. Стоит обратить внимание, что определенная часть игр будет иметь поддержку функции FPS Boost на Xbox Series X и S, однако об этой информации команда Xbox подробнее расскажет позже.

С этого дня в новом каталоге будут в открытом доступе следующие игры: Dishonored, Dishonored 2, DOOM, DOOM II, DOOM 64, DOOM 3, DOOM Eternal, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Prey, RAGE 2, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Evil Within, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: Youngblood.

