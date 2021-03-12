Россияне рассказали о сохранении работодателями зарплаты на удаленке

Москва, 12 марта. Более четверти работающих россиян рассказали о сокращении зарплаты после перевода на удаленный режим.

Среди 1546 сотрудников и руководителей МСБ было проведено исследование. Согласно результатам опроса, 27,9% работников российских компаний заявили об уменьшении зарплаты с момента перехода на удаленку. Однако 15% заявили о росте заработной платы, а 57,1% отметили, что удаленка никак не повлияла на оплату труда, передают «Известия».

По итогам опроса выяснилось, что 43% сотрудникам МСБ неизвестно об обязанности работодателя в ряде случаев, включая пандемию, обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты. Еще 22,6% не знают о нововведениях в Трудовом кодексе РФ, но компенсацию получили. Знают лишь 18,1%, но работодатель нарушает эти требования. Лишь 15,7% оказались в курсе поправок о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.

Треть россиян хотели бы частично работать в дистанционном формате. В России появился новый востребованный формат работы — комбинированный, совмещающий занятость на рабочем месте с удаленной работой из дома. В таком формате хотели бы работать 33% опрошенных.