Медицинские организации перестанут наказывать за некачественно оказанную медпомощь

Проходит общественное обсуждение приказа «Об утверждении порядка ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи», который появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из проекта приказа следует, что Фонд обязательного медицинского страхования имеет право исключать эксперта из реестра, причем пожизненно. В соответствии с пунктами 10 и 12 проекта обсуждаемого приказа эксперты, выявившие дефекты качества оказания медпомощи, которые приводят к финансовым санкциям к медицинской организации, смогут подвергаться процедуре исключения из реестра. При этом эксперт может избежать исключения, если результаты экспертизы качества медицинской помощи не приведут к финансовым санкциям в отношении медорганизации в размере более 10% тарифа на оплату медицинской помощи и (или) более 50% среднего подушевого норматива финансирования медицинской помощи.

«Проект приказа, предложенный к обсуждению Минздравом РФ, создает просто видимость экспертизы, фактически ограничивая размер штрафных санкций для медицинских организаций. Исключение экспертов из реестра, которые выявляют серьезные дефекты качества оказания медицинской помощи, — это беспрецедентная ситуация. Проект нормативного акта впервые содержит, по сути, возможность запрета на специальность. Для многих врачей экспертиза качества медицинской помощи стала делом жизни и той специальностью, которой они занимаются после прекращения клинической практики, используя свой многолетний практический опыт», — отмечает председатель Координационного совета МОД «Движение против рака» (#Движениепротиврака) Николай Дронов.

Кроме того, по мнению экспертов, данной нормой будут попираться права пациентов на качественную медпомощь.

«Пациентское сообщество видит в экспертизе качества медицинской помощи, которая сейчас проводится в системе ОМС, практическую и профессиональную помощь пациенту, что особенно важно в досудебном урегулировании возможных конфликтных ситуаций. Поскольку экспертиза станет формальным действием — это вызовет очередную волну недовольства среди пациентов, конфликты перейдут на судебный этап урегулирования, включая возможные исковые требования к медицинским организациям», — говорит Дронов.

Уже сегодня эксперты качества медицинской помощи, проверяя медицинские организации, сталкиваются с трудностями в защите интересов пациента и их прав на получение качественной медицинской помощи. Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, статистика показывает, что 90% выявленных экспертами страховых медицинских организаций дефектов качества медицинской помощи при реэкспертизе территориальными фондами ОМС (ТФОМС) отменяется или умаляется тяжесть дефекта. По мнению страховых экспертов, возможно, это делается местными фондами ОМС во исполнение негласных требований руководства субъектов РФ о поддержке медицинских организаций, минимизации штрафов, сокрытии дефектов и нежелании возмещать гражданам моральный и материальный вред, ввиду единого подчинения территориальных ФОМС и органов управления здравоохранением руководству субъектов РФ.

В результате утверждения данного приказа пациентам будет сложно доказать нарушения в качестве оказываемой помощи, поскольку проводить экспертизы качества медицинской помощи будут лояльные органам здравоохранения эксперты, которые могут занижать тяжесть выявляемых дефектов качества медпомощи и их финансовой оценки, а медицинские организации автоматически получают индульгенцию в случае некачественного лечения пациентов.

Одновременно Минздрав подготовил и проект приказа об утверждении «Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения», который ужесточает ответственность медицинской организации за превышение объемов медицинской помощи по ОМС. В пункте 15 данного приказа говорится, что при превышении медицинской организацией объемов медицинской помощи, установленных на соответствующий квартал, позиции реестра счета «с наиболее поздней датой окончания лечения в отчетный период снимаются с оплаты на сумму превышенных объемов». Таким образом, теперь дефектом считается предъявление к оплате медицинской помощи сверх размера финансового обеспечения утвержденного объема.

Иными словами, ведомство предлагает считать нарушением и штрафовать медицинские организации во всех во всех случаях, когда пациенты болеют «сверх плана». Как в этой ситуации получать бесплатную помощь пациентам — вопрос открытый. Вероятно, чтобы не остаться без лечения, пациент будет вынужден изыскивать возможность оплачивать медицинскую помощь, которая ему бесплатно полагается по ОМС, самостоятельно.

«Болеешь сверх плана, установленного комиссией, говорит приказ Минздрава РФ, — это твои проблемы, решай их сам. Сверх плана тебе за счет средств ОМС медпомощь не оплатят. Если ты заболел сверх плана, твой полис ОМС не действует, говорит приказ Минздрава РФ, мало ли что тебе Конституция РФ и законы федеральные наобещали. Если они противоречат приказу Минздрава РФ, читай приказ Минздрава РФ, он здесь распоряжается штрафами», — высказывает свою точку зрения президент СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций» Евгений Рабцун.

Как это часто бывает, наиболее пострадавшей стороной в результате утверждения нормативных документов Минздрава РФ станут обычные пациенты. Во всех случаях им станет сложнее получить качественную медицинскую помощь. С одной стороны, потому что поставленные под угрозу исключения из реестра эксперты могут начать закрывать глаза на некачественно оказанную медицинскую помощь, что развязывает руки медорганизациям и провоцирует нарушения. С другой, потому что Минздрав фактически предлагает не оплачивать медорганизациям превышение объемов и тем самым отказывать застрахованным по ОМС гражданам в страховом обеспечении в части оплаты оказанной медицинской помощи.