Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Анапе

Анапа, 12 марта. Пожар на площади 1500 квадратных метров возник в многоэтажном жилом доме в Анапе. Бригада МЧС уже выехала на место происшествия.

Огнеборцы, получив сигнал о пожаре в начале пятого утра, незамедлительно выехали на место происшествия. Они эвакуировали жильцов и приступили к тушению пламени.

«По состоянию на 06.30 площадь пожара составляет 1500 м. кв., пожарные подразделения проводят тушение пожара так же с применением высотной техники. Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара принимают участие 130 специалистов, задействовано 34 единицы техники. Причины возникновения пламени будут установлены позднее.

Крупный пожар накануне произошел в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске, эвакуировано 56 человек. Квартира вспыхнула в доме по улице Сахалинской. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов.