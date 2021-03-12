Подруга семьи рассказала о детстве Манижи

Москва, 12 марта. Близкая подруга семьи певицы Манижи Сангин, дизайнер Светлана Серякова рассказала о детстве восходящей звезды, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021.

Серякова отметила, что познакомилась с Манижей, когда она была еще ребенком. Будущая певица была «чутким, нежным и творческим человеком» и писала «очень взрослые тексты песен» уже в детском возрасте.

Подруга семьи отметила, что полное понимание о тяготах беженцев Маниже дали «война в Душанбе и переезд в Москву».

«Повзрослев, Манижа нашла в себе силы и мужество окунуться в решение проблем иммигрантов, абсолютно незащищенных людей, проживающих в нашей стране. Музыку и творчество она никогда не оставляла, но львиную долю времени отдавала и отдает благотворительности», — цитирует Серякову Mk.ru.

Женщина отметила, что познакомилась с мамой Манижи Надеждой Усмановой «на профессиональной почве». Они обе занимались дизайном нарядов для певицы.

«Все, что мы делаем для Манижи, придумывается по ее состоянию души. Она ведь девочка и к этому необходимо прислушиваться. А также включаем во внимание требования определенных проектов, где Манижа участвует», — подчеркнула подруга семьи.

В России национальный отбор на Евровидение прошел 8 марта. По итогам голосования в Роттердам поедет Манижа, которая выступит с песней Russian Woman. Международный песенный конкурс состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды). Место проведения Евровидения решили оставить прежним, из-за того, что в прошлом году конкурс не проходило в традиционном формате из-за пандемии.