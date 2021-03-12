Ольга Бузова призналась, что «у нее не будет детей»

Москва, 12 марта. Певица Ольга Бузова опубликовала видео, посвященное теме бесплодия и усыновления детей. Ролик глубоко тронул поклонников звезды.

Бузова вместе с блогером Даном Вриланом в новом видео предстали в образе влюбленных, мечтающих о пополнении в семействе. Героиня Бузовой призналась: «У меня не будет детей, ты понимаешь?». Пара начинает рассуждать об усыновлении, но молодой человек категорически против брать чужого ребенка. В итоге он все же соглашается взять малыша из детского дома.

«В жизни каждого из нас, рано или поздно приходит понимание того, что мы не всесильны. Единственное что спасает в таких ситуациях — поддержка самых близких людей», — пишет звезда.

История в видео сильно заинтересовала интернет-пользователей. Некоторые поклонники Бузовой провели параллели и предположили, что Ольга таким способом пытается откровенно заявить о своем бесплодии.

«Слушайте, так может поэтому у нее и нет детей у самой? Может, она не играет историю здесь, а говорит про свою жизнь?» — пишут в комментариях под постом.

Ольга Бузова раньше говорила, что если до 35 лет не родит ребенка, то обязательно усыновит. В январе артистке исполнилось 35, но об усыновлении она так и не объявила.