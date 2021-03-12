Подозрительно бедные семьи могут лишиться детских пособий в России

Москва, 12 марта. Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает проанализировать начисление пособий на детей подозрительно бедным семьям с формально низким доходом и значительным семейным имуществом.

Помощь малоимущим семьям предлагают сделать более эффективной и адресной, а размер «детских» выплат увеличить на 75%-100% от прожиточного минимума, если базовый размер выплаты не позволяет семье переступить черту бедности.

По действующим условиям программы, для получения государственной помощи доходы в семье должны быть ниже черты бедности, установленной в регионе. Из-за этого адресатами выплат часто оказывались люди с большими «серыми» и «черными» доходами.

Минтруд решил установить новые правила для начисления пособий. Согласно предложению ведомства, бедными не могут считаться семьи, имеющие несколько домов с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека. Граждане, во владении которых находятся одновременно квартира, гараж, новый легковой автомобиль, дача, сбережения до 200 тысяч рублей и так далее вызывать подозрения не будут.

Кроме того, ограничить выплаты хотят семьям, у которых нет официального дохода: зарплаты, стипендий, гонораров, пенсий, дохода по договорам, сообщает «Коммерсантъ». В данном случае речь идет о людях, у которых нет объективных причин не работать.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер пособия для семей с детьми будет зависеть от дохода родителей. Сумма может равняться 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.