«Лишь бы была прививка»: американская актриса рассказала о поиске пары

Лос-Анджелес, 12 марта. Звезда фильма «Облачный атлас» Сьюзан Сарандон заявила, что ее не волнует пол, возраст или раса возможной пары, но для нее важно, чтобы человек был привит от коронавируса.

74-летняя американская актриса не привередлива, когда дело доходит до любви, но у нее есть одно нестандартное требование для ее потенциальной пары. В ходе беседы на подкасте Кэролайн Стэнбери разведенная звезда экрана рассказала, что хочет встречаться с кем-то, кто уже получил прививку от коронавируса. Об этом сообщает издание Mirror.

«Кто-то, кто был бы был привит от COVID-19», — заявила Сьюзан.

В интервью Сьюзен ясно дала понять, что у нее нет предпочтений, когда речь заходит о поле, возрасте или расе. Она ищет кого-то, кто хочет быть «авантюрным» и страстным в том, что он делает.

«Мне все равно, мужчина это или женщина. Я имею в виду, что я открыта для всех возрастов, всех цветов кожи. Для меня эти вещи — всего лишь детали. Но меня интересует, кто-то, кто хочет быть предприимчивым», — добавила Сарандон.

В прошлом у Сьюзен было несколько громких романов, в том числе короткие отношения с Шоном Пенном и Дэвидом Боуи. Однако она была замужем только один раз, за своим возлюбленным из колледжа Крисом Сарандоном. Они поженились в 1967 году, но в 1979 году все закончилось разводом. У актрисы есть дочь Ева от итальянского режиссера Франко Амурри и два сына от звезды фильма «Побег из Шоушенка» Тима Роббинса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что Николас Кейдж вышел на публику с новой женой.