Наташа Королева похвасталась стройной фигурой в дерзком платье

Москва, 12 марта. Популярная певица Наташа Королева похвасталась поклонникам сценическим костюмом из «зеркальных осколков». Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Артистка после строгих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, отправилась с концертами по городам России. Недавно она побывала в Кирове, отметившись там необычным нарядом.

На звезде было мини-платье с эффектом «зеркальных осколков». Дерзкий наряд только подчеркнул достоинства фигуры артистки — стройные ноги, тонкую талию и пышную грудь.

В социальной сети появился кадр певицы с поклонником. Мужчина стоит рядом с любимой исполнительницей и нежно обнимает ее. Оба были в прекрасном расположении духа.

Уже больше полугода в Сети не утихают сплетни по поводу отношений Королевой и ее супруга Тарзана. В середине прошлого года влюбленные оказались в центре скандала из-за интрижки стриптизера с молодой актрисой. Как утверждает девушка, с Тарзаном она встречалась несколько лет. Сам певец признал измену и попросил прощения у супруги. Королева в беседе с журналистами заявила, что они восстанавливают доверительные отношения.