Актриса Юлия Пересильд пристыдила СМИ за фальшивое интервью с ней

Москва, 12 марта. Показ многосерийного фильма Юрия Мороза «Угрюм-река» с участием Юлии Пересильд стартовал на Первом канале. Интерес к актрисе со стороны СМИ из-за этого резко вырос.

В настоящее время кинозвезда отдыхает с детьми в Грузии. Актриса узнала, что один из информационных порталов опубликовал «эксклюзивное» интервью с ней. Пересильд назвала его фальшивым.

Особенно артистку возмутил заголовок. Журналисты намекнули, что для Пересильд главными ценностями в жизни являются деньги и власть.

«Вам не стыдно?!!! Я не давала вам интервью, что вы пишите??? Что за бредовый заголовок? Я только надеюсь, что и мои зрители, и люди, которые меня знают – поймут, что это не моя прямая речь! Как же это мерзко», – подчеркнула актриса в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.

Действие сериала «Угрюм-река» разворачивается в конце XIX – начале XX века в Сибири. В центре сюжета — трагедия главного героя и история освоения тайги. Одну из главных ролей в нем сыграл Александр Горбатов. Ему понравилось работать на одной съемочной площадке с Александром Балуевым и Юлией Пересильд. Он назвал их большими артистами и невероятно хорошими партнерами.