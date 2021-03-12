Вакцина Novavax доказала эффективность против британского штамма COVID-19

Вашингтон, 12 марта. Американская вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против «британского» штамма.

В американской биотехнологической компании заявили, что вакцина NVX CoV2373 завершила третью фазу испытаний, которые проходили в Великобритании. Прививку сделали более 15 тысяч пациентов с тяжелой формой коронавируса, чей возраст варьировался от 18 до 84 лет. Препарат продемонстрировал 100% эффективности.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» получила признание в Европейском союзе. Глава постоянной комиссии Германии Томас Мертенс публично похвалил препарат от COVID-19, а Италия может стать первой европейской страной, производящей вакцину уже этим летом, сообщало Федеральное агентство новостей.