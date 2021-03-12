Анонимное письмо помогло полиции найти убийцу в Приморье

Славянка, 12 марта. Приморские полицейские напали на след возможного убийцы 43-летнего местного жителя благодаря анонимному письму.

Оно рассказывало о спрятанном теле, которое находится в подвале многоквартирного дома в Хасанском районе. Сообщение в дежурную часть МВД поступило от жителя поселка Славянка.

«Заявитель рассказал, что его знакомый обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. Сообщалось о трупе, спрятанном в подвале жилого дома. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след гражданина, причастного к происшествию», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что на теле нашли колото-резаные раны. Полиция вышла на след уже судимого местного жителя. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там он сознался в преступлении.

Выяснилось, что он был в доме родителей вместе с погибшим. Там между мужчинами случился конфликт, и убийца нанес оппоненту несколько ударов кухонным ножом. Тот скончался от полученных травм.

Ранее ФАН писал, что в канализации подмосковного Раменского обнаружили сгнивший труп мужчины. Следователи проводят проверку.