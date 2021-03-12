Адвокат рассказал о наказании за неуплату автомобильных штрафов

Москва, 12 марта. Транспортное средство автолюбителей могут забрать за неуплату штрафов. Такие меры принимают, когда автовладелец игнорирует их и копит большой долг.

Оплатить штраф можно в течение 60 дней, а в течение десяти суток его можно оспорить. Через 70 дней информация о штрафе направляется в суд. Об этом заявила председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим агентству «Прайм».

«После этого к делу неплательщика подключается служба судебных приставов: возбуждается исполнительное производство и применяются различные меры воздействия. Правда, неплательщику дается еще 5 дней на погашение штрафа», — заявил адвокат.

Уклонение от оплаты штрафа наказывается увеличением суммы долга в два раза, а также административным арестом на 15 суток или обязательными работами до 50 часов. Помимо этого, могут списываться деньги с карты или счетов.

Если сумма штрафов превышает 30 тысяч рублей, то судебные приставы могут арестовать имущество, кроме машины. Но и продать ее не получится, так как на это накладывается запрет. В том случае, если человек продолжает отказываться погасить задолженность, приставы вправе изъять автомобиль и оценить его.

Максимальные денежные штрафы для россиян за неповиновение полиции и сотрудникам Росгвардии на митингах могут существенно повысить. Законопроект внесен в Госдуму. Штраф возможно увеличат с 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей для физических лиц, а также до 100 тысяч рублей для юридических лиц. С должностных лиц за подобные нарушения могут взыскать штраф до 40 тысяч рублей, сообщает ФАН.