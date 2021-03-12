Доктор Мясников оценил перспективы «Спутника V» в Евросоюзе

Москва, 12 марта. Массовый отказ европейских стран от вакцины компании AstraZeneca не прибавляет перспектив российскому «Спутнику V» на рынке ЕС, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Отечественная разработка может так и не попасть на европейский рынок из-за несоответствующих экономических интересов. Однако проблемы с AstraZeneca тут ни при чем, все дело в дефиците доз вакцин и задержками поставок, считает специалист.

По меньшей мере десять стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за выявленных у привитых пациентов осложнений: в большинстве случаев это связано с закупоркой сосудов оторвавшимся тромбом. Решение временно прекратить использование британо-шведской разработки, в частности, приняли Дания, Австрия, Литва и Исландия.

«У людей были факторы риска для тромбообразования..., при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя», — отметил доктор в эфире HCH.

Данные об отказе ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca в настоящее время изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В скором времени они будут готовы представить результаты проверки.