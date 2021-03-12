Птица из Красной книги: украинский клип для Евровидения попал в скандал

Киев, 12 марта. Представляющую Украину на Евровидении-2021 электрофолк-группа Go-A обвинили в эксплуатации и жестоком обращении с птицей из Красной книги.

В клипе группы на песню «Шум» снялся курганник. С этой композицией коллектив планирует выступить на музыкальном конкурсе. Об этом сообщила зоозащитная общественная организация UAnimals, отметив, что уникальную птицу держат в неволе.

«По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого», — отметили в организации.

Несколько независимых орнитологов после просмотра видео подтвердили информацию о том, что в клипе не обычная птица, а краснокнижный курганник. Он находится под угрозой исчезновения на Украине. При этом было отмечено, что у птицы на лапах есть ремешки, что означает, что она длительное время находится в неволе. Об этом же свидетельствует поведение птицы.

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2021» заявили, что отстранят Белоруссию, если страна не сменит композицию, заявленную для участия. Анализ композиции показал, что песня «ставит под сомнение неполитический характер» мероприятия. Страну на Евровидении-2021 должен был представлять музыкальный коллектив «Галасы ЗМеста» с песней «Я тебя научу».