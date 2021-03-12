Песков подтвердил информацию об увеличении кибератак на сайт Кремля

Москва, 12 марта. Число кибератак на сайт Кремля в последнее время возросло.

Комментируя сбои в работе сайтов Кремля и других госорганов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него все работало, но подтвердил рост числа кибератак. Об этом он заявил ТАСС.

«Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков не смог подтвердить сведения о сбое в работе сайтов госорганов. Пресс-секретарь президента РФ не заметил сбоев в работе сайтов Госдумы, Совета Федерации, Кремля и правительства.