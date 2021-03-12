AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцины против COVID-19 в Европу

Москва, 12 марта. Англо-шведская компания AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцины против коронавируса нового типа в страны Европейского союза, сообщило Reuters.

По имеющимся данным, в страны Евросоюза в первом квартале 2021 года будет поставлено 30 миллионов доз вакцин, вместо запланированных 40 миллионов. При этом в апреле в страны поступит еще 20 миллионов доз. О поставках в мае и июне информации нет.

Уменьшение числа поставок связано трудностями, вызванными работой глобальной системы снабжения.

Ранее стало известно о массовом отказе европейских стран от вакцины компании AstraZeneca. ВОЗ в скором времени оценит сложившуюся ситуацию.