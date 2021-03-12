Звезду «Игры престолов» нашли в приложении для знакомств

Лондон, 12 марта. Британская актриса Эмилия Кларк установила приложение «Рая», которое было разработано для знакомств знаменитостей.

Источники утверждают, что 34-летняя актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен, создала профиль, наполненный селфи, чтобы найти свою идеальную пару. Об этом сообщает The Sun.

«Рая» — элитное приложение для знакомств, созданное для высокопоставленных лиц и знаменитостей. Эта программа, попасть в которую можно только по приглашению, где одиноких звезд оценивает комитет. Лондонская звезда неохотно присоединилась к эксклюзивному приложению знакомств после того, как друзья побудили ее найти себе подходящую пару.

«Свидания осложняются из-за пандемии, но некоторые друзья уговорили Эмилию подключиться к «Рае». Она согласилась установить его», — заявляет источник.

Ряд других звезд, включая Пола Мескала из мини-сериала «Нормальные люди» и ведущего радио «Капитал FM» Романа Кемпа, наслаждались успешными свиданиями благодаря «Рае», однако Эмилии приложение, похоже, не понравилось. Она продержалась недолго в приложении, так как быстро поняла, что онлайн-знакомства — это не ее стиль.

«Она недавно удалила свой профиль, так как это не то, на что она надеялась», — сообщил источник.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что актриса Эмили Ратаковски родила ребенка.