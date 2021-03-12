Натали Портман и Лупита Нионго вместе сыграют в сериале от Apple

Вашингтон, 12 марта. Актрисы Натали Портман и Лупита Нионго впервые сыграют вместе. Совместной работой знаменитостей станет сериал для платформы Apple TV +, сообщает Empire.

Проект, получивший название Lady in the lake, будет основан на одноименном романе 2019 года Лауры Липпман. Действие картины развернется в Балтиморе (США) в 1960-х годах.

Как отметило издание, для Apple TV + это большой успех, поскольку лауреатки «Оскара» вместе раньше не снимались в сериалах.

За режиссерским креслом будет сидеть Альма Харель, снявшая драму «Милый мальчик». Она будет разрабатывать сценарий к картине вместе с Дре Райан, принимавшей участие в создании сериала Amazon Studios «Человек в высоком замке».

В прошлом месяце Apple TV + показал промо-ролик с премьерами 2021 года. В трейлер вошли сериалы и фильмы.