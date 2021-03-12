Первым компонентом «Спутника V» привились 48 тысяч приморцев

, 12 марта. Сегодня уже все территории Приморского края охвачены вакцинацией против коронавируса. На 12 марта привились уже 47 940 человек.

Согласно информации приморского Минздрава, иммунизация жителей проводится в 51 стационарном и семи мобильных пунктах. Полностью процесс вакцинации завершили почти 30 тысяч человек.

Массовая иммунизация в регионе проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V». Минздрав рекомендует прививаться гражданам старше 18 лет, людям, чья работа связана с большим количеством контактов, пациентам с хроническими заболеваниями после консультации с врачом, жителям старше 55 лет. Россиянам рекомендуют записываться на прививку сайт «Госуслуги».

Ранее стало известно, что Европейское агентство признало вакцину AstraZeneca безопасной. Дело в том, что Дания, Норвегия и Исландия объявили о временном прекращении прививок британо-шведской вакциной.