Санкции не помеха: Крым налаживает торговые связи с Китаем

Симферополь, 12 марта. Делегация китайских предпринимателей нанесла визит в Республику Крым для обсуждения партнерства.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Ирина Кивико рассказала, что на круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021» обсуждалось сотрудничество между республикой и КНР. Она отметила, что Крым согласен на расширение экспортных границ, несмотря на сегодняшние экономические ограничения в виде санкций. Китай является достаточно перспективным направлением для сотрудничества.

«В прошлом году экспорт в Китай уже составил 4,1 млн долларов — это 12% общего экспорта республики. На сегодня это третья страна по объему экспорта Крыма. У нашего бизнеса есть перспективы развиваться на внешний рынок», — отметила Кивико.

КНР, по ее словам, очень интересуется куриной, винной и эфиромасличной продукцией из Крыма. Часть товаров уже сегодня успешно продается через электронные площадки.

«Другие начнут торговлю с Китаем уже в скором времени», — добавила министр.

Ранее стало известно, что КНР является одним из главных покупателей продукции российских сельхозпроизводителей. В целом Россия нарастила экспорт продовольствия, реализовав за границей в 2020 году 79 млн тонн продукции и заработав 30,7 млрд долларов.

INFOX писал, что Зеленскому ответили на призывы к Крыму вернуться. Он заявил, что жители этих территорий, ставших неподконтрольными Киеву после госпереворота в 2014 году, живут «в другом времени».