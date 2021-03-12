Отоларинголог рассказал, чем опасно длительное ношение наушников

Москва, 12 марта. Длительное использование наушников может привести к развитию грибкового отита, формированию серной пробки и появлению контактного отита.

Больше всего риску подвержены люди со слуховыми аппаратами и те, кто использует наушники по много часов. Громкая музыка может грозить слуху. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев радио Sputnik.

«Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте — там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность — два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50 процентов. Так мы не повредим ушам», — отметил врач.

Самые безопасные наушники — студийные, которые полностью закрывают ушную раковину. Они изолируют от посторонних звуков и делают прослушивание комфортным. Опаснее всего наушники, которые погружаются в уши, так как они создают плотные серные пробки.

Неправильное использование наушников может серьезно навредить здоровью. В редких случаях человек рискует столкнуться с потерей слуха.

Медики не рекомендуют слушать музыку в наушниках на максимальной громкости. Современные устройства способны выдавать 110–120 децибел. Согласно европейским шумовым нормам, звук 103 децибела можно слушать не больше семи минут из восьми часов.