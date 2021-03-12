Поклонская рассказала, что может возглавить в Крыму после ухода из Госдумы

Москва, 12 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что не получала предложений вновь баллотироваться в ГД РФ, но она готова идти дальше.

«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат отметила, что допустила ряд политических ошибок за время нынешней каденции, но видит их и старается сделать выводы. Поклонская подчеркнула, что «первая политическая пятилетка» ее многому научила.

Парламентарий призналась, что у нее нет планов возглавить один из крымских городов.

«Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», — заключила Поклонская.

В конце января Поклонская рассказала, что рассматривает два варианта своей будущей деятельности. Если ее включат в списки от «Единой России», депутат пойдет на переизбрание. В ином случае Поклонская вернется на предыдущее место.