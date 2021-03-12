Пушков назвал три пути политики новой администрации США по отношению к России

Москва, 12 марта. Новая администрация США может специально выдерживать паузу во взаимоотношениях с Россией, считает российский сенатор Алексей Пушков.

На данный момент у Вашингтона есть три варианта действий — введение санкций, подталкивание Украины к военному конфликту на Донбассе, а также укрепление военных сил в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО. Об этом сенатор сообщил в Telegram-канале.

Однако эти действия являются продолжением начатых действий экс-президента США Дональда Трампа.

«По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер», — пояснил Пушков.

Недавно сенатор также высказался по поводу руководства компании Twitter, которое, игнорируя множество опасного контента в своих материалах, требует восстановить право на общественную дискуссию. Компании следует отказаться от роли «либерал-хранителя», сообщил Пушков по данным ФАН.