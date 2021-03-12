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Депутаты Европарламента проголосовали за объявление ЕС «зоной свободы ЛГБТИ»

Депутаты Европарламента проголосовали за объявление ЕС «зоной свободы ЛГБТИ»

Брюссель, 12 марта. Европейские политики выступают за резолюцию, которая будет защищать права ЛГБТ-меньшинства. Таким образом депутаты хотят выразить протест властям Польши и Венгрии.

Два года назад местный правительственный орган в Польше объявил себя «зоной, свободной от ЛГБТ», но остальная часть ЕС не одобрила этот ход и приняла резолюцию, за которую проголосовало 492 депутата из 676. Среди тех, кто выступил против резолюции, были одиннадцать членов Европейской народной партии, правоцентристской фракции парламента, в которой заседает Христианско-демократический союз Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Guardian.

«Люди в ЕС должны жить свободно и иметь возможность публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования. Органы власти на всех уровнях управления по всему ЕС должны защищать и поощрять равенство и основные права всех, включая ЛГБТИ», — говорится в резолюции.

С марта 2019 года более 100 польских регионов, уездов и муниципалитетов приняли резолюции и объявили себя свободными от идей ЛГБТИ. Местные органы власти обязались воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИ-сообществу и сократить финансовую помощь организациям, пропагандирующим недискриминацию и равенство.

В резолюции Европарламента также отмечалось ухудшение ситуации в Венгрии. В ноябре 2020 года город Надьката принял резолюцию, запрещающую распространение и пропаганду ЛГБТИ.

«Вы называете нас сумасшедшими. Вы называете нас несущественным меньшинством. Вы называете нас извращенцами. Вы называете нас идеологией. Когда все, о чем мы просим — это равенство. Это заявление может быть только первым шагом. Мы знаем, что наши жизни все еще в опасности, наши права ограничены, наши свободы жестоко задушены в слишком многих местах в Европейском союзе. Но это всего лишь шаг. Нас много, мы повсюду, и мы сильны», — заявил немецкий евродепутат Терри Рейнке.

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