Депутаты Европарламента проголосовали за объявление ЕС «зоной свободы ЛГБТИ»

Брюссель, 12 марта. Европейские политики выступают за резолюцию, которая будет защищать права ЛГБТ-меньшинства. Таким образом депутаты хотят выразить протест властям Польши и Венгрии.

Два года назад местный правительственный орган в Польше объявил себя «зоной, свободной от ЛГБТ», но остальная часть ЕС не одобрила этот ход и приняла резолюцию, за которую проголосовало 492 депутата из 676. Среди тех, кто выступил против резолюции, были одиннадцать членов Европейской народной партии, правоцентристской фракции парламента, в которой заседает Христианско-демократический союз Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Guardian.

«Люди в ЕС должны жить свободно и иметь возможность публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования. Органы власти на всех уровнях управления по всему ЕС должны защищать и поощрять равенство и основные права всех, включая ЛГБТИ», — говорится в резолюции.

С марта 2019 года более 100 польских регионов, уездов и муниципалитетов приняли резолюции и объявили себя свободными от идей ЛГБТИ. Местные органы власти обязались воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИ-сообществу и сократить финансовую помощь организациям, пропагандирующим недискриминацию и равенство.

В резолюции Европарламента также отмечалось ухудшение ситуации в Венгрии. В ноябре 2020 года город Надьката принял резолюцию, запрещающую распространение и пропаганду ЛГБТИ.

«Вы называете нас сумасшедшими. Вы называете нас несущественным меньшинством. Вы называете нас извращенцами. Вы называете нас идеологией. Когда все, о чем мы просим — это равенство. Это заявление может быть только первым шагом. Мы знаем, что наши жизни все еще в опасности, наши права ограничены, наши свободы жестоко задушены в слишком многих местах в Европейском союзе. Но это всего лишь шаг. Нас много, мы повсюду, и мы сильны», — заявил немецкий евродепутат Терри Рейнке.

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