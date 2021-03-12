Европейское агентство заявляет о безопасности вакцины AstraZeneca

Лондон, 12 марта. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca остается безопасной, несмотря на отказ нескольких европейских стран после летальных случаев.

Дания, Норвегия и Исландия объявили, что временно прекращают вакцинацию британо-шведской вакциной, чтобы расследовать случаи, когда у людей после укола образовывался тромб. Италия, вслед за Австрией, Эстонией, Латвией, Люксембургом и Литвой, запретила прививки одной конкретной партией, включающей 1 млн доз, которая была отправлена в 17 стран. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Вакцина может и дальше использоваться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений. В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не перечислены в качестве побочных эффектов этой вакцины», — говорится в сообщении агентства.

Компания AstraZeneca, которая разработала вакцину совместно с Оксфордским университетом, заявила, что безопасность ее препарата была тщательно изучена в ходе испытаний на людях. Экспертные данные подтвердили, что вакцина в целом хорошо переносится пациентами. Все партии подвергались строгому контролю качества, и не было никаких подтвержденных серьезных побочных явлений, связанных с прививкой.

Ранее министр здравоохранения Австралии был госпитализирован после прививки AstraZeneca.