Крым, 12 марта. Пафосное рвение Украины «спасти» Донбасс не имеет реального продолжения. Все упирается в нежелание Киева вникать в потребности жителей региона, считают в Совфеде полуострова.

Таким образом, крымский сенатор Сергей Цеков отреагировал на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о «ненужности» Донбасса России. Политик обратил внимание на отсутствие диалога между жителями региона и Киевом, необходимого для понимания текущей ситуации и настроений на неподконтрольных властям государства территориях. Им важно осознать нежелание большинства мириться с событиями 2014 года и проводимой тогда политикой.

«Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе», — заявил Цеков в интервью HCH.

О пренебрежительном отношении правительства к соотечественникам говорят принимаемые Киевом законы, направленные на репрессию жителей Донбасса при условии «воссоединения» с Украиной. Прямые переговоры властей с ДНР и ЛНР — единственный способ разрешить конфликт, считает сенатор.

Ранее министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников назвал Донбасс «разменной картой» в руках Москвы. По его словам, главной ошибкой России в вопросе региона стала якобы неспособность понять Украину.