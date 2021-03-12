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Юрист указала на главный признак приближающегося банкротства банка

Юрист указала на главный признак приближающегося банкротства банка

Москва, 12 марта. Если сотрудники банка отказываются открыть счет для физлица или принять его деньги на вклад, то, скорее всего, предприятие испытывает серьезные финансовые проблемы.

Эти факторы могут служить сигналом к приближающемуся банкротству банка, сообщила старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн» Екатерина Штыкова в разговоре с «Прайм».

«Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц», — объяснила эксперт.

Сотрудники избегают прямо называть причины отказа. Поэтому они будут использовать различные отговорки, например, временные технические неисправности системы, заключила Штыкова.

Недавно ФАН сообщил о планах Центробанка России уже в 2022 году начать тестирование цифрового рубля. Первый прототип платформы для цифровой валюты специалисты собираются создать уже до конца года.

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