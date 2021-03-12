Критик Соседов объяснил молодежи крутость Пугачевой

Москва, 12 марта. Приемы, которые сработали в начале карьеры Аллы Пугачевой, чтобы сделать из нее суперзвезду, сегодня уже неактуальны, заявил музыкальный критик и журналист Сергей Соседов.

Ведущая YouTube-шоу «Ходят слухи» попросила критика объяснить молодежи, «в чем крутость» Пугачевой, как так получилось, что певицу «возвели на Олимп». По словам Соседова, все дело в грамотном пиаре, который впервые опробовали именно на Примадонне.

«Я сам себе задаю этот вопрос, а что такого было в ней? Ничего не было, она была такой же певицей, артисткой, как все остальные. Такой же, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова. Она была нисколько не выше их. Но грамотно создали мифологию, пиар впервые был опробован на ней благодаря режиссеру Стефановичу, который придумал «надувание» артистки», — уточнил он.

Пугачева, по его словам, устраивала «театр песни», работая на контрастах: в одну секунду она рыдала, а с ней и публика, а уже через секунду затягивала озорную песню первоклассника.

«Публика в шоке, они еще не отошли от твоих слез. И вдруг первоклассник, они уже невменяемые. И ты должна их бросать то в огонь, то в прорубь. Про тебя должны говорить разное», — рассказал музыкальный критик.

Еще одной особенностью пиар-компании Пугачевой стал ее неоднозначный образ. Чтобы вызвать максимальный отклик в обществе, певица каждый раз вела себя по-разному. В одной программе она могла появиться с растрепанными волосами и вульгарным макияжем, а после явиться при полном параде с идеальной укладкой, демонстрируя хорошие манеры.

«Вокруг должны все время судачить и спорить. А сейчас слушаешь эти песни, да, прекрасные песни, хорошее исполнение, но говорить, что это ах, конечно, нет», — констатировал Соседов.

По его словам, сегодня это все кажется милым, но не более того. Подобный подход к раскручиванию звезды в современных условиях уже бы не сработал.

Ранее Соседов раскритиковал международный песенный конкурс «Евровидение». По мнению критика, данное мероприятие — всего лишь развлечение для зевак. И абсолютно не имеет значения, кто из исполнителей отправится представлять Россию — можно «взять первого человека с улицы».