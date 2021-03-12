Новый штраф Alibaba может стать самым большим в истории

Пекин, 12 марта. Антимонопольные органы КНР планируют оштрафовать интернет-гиганта Alibaba на рекордную сумму. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.

По данным газеты, размер взыскания превысит 975 млн долларов. Такой штраф в 2015 году выплатила в Китае американская Qualcomm.

По версии китайских властей, Alibaba ведет нечестную конкурентную борьбу, «наказывая» размещающих продукцию на нескольких платформах продавцов. Интернет-гигант ограничивает продвижение товаров таких компаний на своих сайтах, заставляя продавцов делать выбор в свою пользу, считает регулятор. По данным The Wall Street Journal, китайские власти потребуют, чтобы Alibaba прекратила такую практику.

В конце декабря стало известно, что китайские власти намерены снизить масштабы финансовой и технологической империи основателя Alibaba Group Джека Ма. Пекин собирается получить крупную долю в его бизнесе.