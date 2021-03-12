Российская вакцина «Спутник V» получила признание в Европе

Москва, 12 марта. Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» уже используется в некоторых странах ЕС, а Италия может начать его производство уже в июле.

Российская вакцина «Спутник V» получает признание в Европейском союзе. Глава постоянной комиссии Германии Томас Мертенс публично похвалил препарат от COVID-19, а Италия может стать первой европейской страной, производящей вакцину уже этим летом. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Это хорошая вакцина, которая, по-видимому, также будет одобрена в ЕС в какой-то момент. Российские ученые очень опытны в области разработки и производства вакцин. «Спутник V» имеет очень умную конструкцию», — сказал Мертенс.

Россия летом 2020 года подверглась критике, когда одобрила «Спутник V» для широкого использования после менее чем двухмесячных испытаний на людях. Евросоюз опасался, что Кремль пытается использовать вакцину в качестве инструмента мягкой силы. Но результаты поздних стадий испытаний, опубликованных в журнале The Lancet в феврале этого года, показали, что вакцина безопасна и имеет эффективность около 92%.

Российский препарат оценивается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), но уже заказан или введен в эксплуатацию в некоторых странах ЕС в Восточной Европе. С июля вакцина также может начать производиться внутри Евросоюза, поскольку была заключена сделка между итальянско-швейцарской фармацевтической компанией Adienne и Российским фондом прямых инвестиций.

«Здоровое состояние отношений между нашими двумя странами подчеркивает, как итальянские компании могут видеть дальше политических разногласий», — заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Среди европейских стран первым заказчиком вакцины выступает Венгрия. Затем Словакия приобрела 2 млн доз. Позднее Чехия заявила, что рассматривает вариант с закупками «Спутника V».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ВОЗ рассматривает данные об отказе европейских стран от вакцины AstraZeneca.